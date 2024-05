Mãe do governador Gladson Cameli garante pagar exames de estudante com câncer

Logo após a publicação de reportagem no ac24horas sobre a estudante Antonia Lívia de Souza, de Cruzeiro do Sul, que está em tratamento contra câncer e precisa realizar exames, a mãe do governador Gladson Cameli, dona Linda Cameli, comentou na publicação da notícia que vai pagar os exames da estudante.

“Vou depositar dinheiro do exame” escreveu Linda, que é bastante ativa nas redes sociais.

A estudante de enfermagem da Universidade Federal do tem câncer de pele, baixa visão e mensalmente precisa se deslocar até Rio Branco, onde faz o tratamento no Hospital de Câncer do Acre.

Agora, precisa fazer uma endoscopia, que custa R$ 400 e pagar a consulta com gastroenterologista, que também custa R$400.

Na capital, precisará realizar uma densitometria óssea, que ela não sabe ainda o valor. Por isso, junto com o namorado, Bruno, ela lançou uma campanha para arrecadar recursos para realizar esses procedimentos. Lívia relata fortes dores no estômago e em todos os ossos do corpo.

As doações podem ser feitas pelo PIX 97984268204.

As viagens mensais para tratamento do câncer em Rio Branco, são feitas por meio do Tratamento Fora do Domicílio- TFD. Mas todas as demais despesas com locomoção e alimentação são custeadas por ela mesma, que só recebe um salário mínimo do Benefício de Prestação Continuada- BPC, por causa da baixa visão. Lívia descobriu o câncer em 2022 e fará 25 anos, no sábado, 18.

Ela sonha em terminar o curso de enfermagem para ajudar outras pessoas. Também quer casar com o namorado, Bruno, que é deficiente visual, e formar uma família. “Os sonhos são os normais, como de qualquer jovem da minha idade. Quero viver e realizar tudo isso!”, afirma.