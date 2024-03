Acidente entre motocicletas em Brasiléia deixa jovem com fratura exposta

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na tarde desta segunda-feira, (17), na zona rural de Brasiléia.

A vítima identificada por Jonathan Ferreira da Silva, de 18 anos, que trafegava em uma moto Xtz 125 Yamaha de cor amarela com preto, estava a caminho do trabalho, localizado no km 19 da estrada de Assis Brasil, quando o condutor da motocicleta que trafegava sentido oposto, cujo nome não foi divulgado, estava em uma moto pop 100 de cor vermelha com preto, acabou colidindo lateralmente com a motocicleta de Jhonatan. Ambos foram ao solo.

A viatura do suporte básico daquele município foi acionada para socorrer as vítimas e ambos foram encaminhados ao Hospital das Clínicas Raimundo Chaar, após os primeiros atendimentos, Jhonatan foi transferido para o Pronto socorro de urgência e emergência de Rio Branco.Já o condutor da motocicleta pop 100, que quebrou o braço no acidente, não precisou ser transferido.

Jhonatan foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura exposta na perna direita, seu estado de saúde é considerado estável.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades daquele município.