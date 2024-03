Neymar volta ao Brasil e vai a Belo Horizonte; saiba o motivo

Atacante do Brasil e do Al-Hilal, Neymar estará em Belo Horizonte nesta quinta-feira (14). O astro passará por avaliação pós-operatória de rotina com o médico Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG e da Seleção.

O craque do time saudita se recupera de cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Em novembro de 2023, Neymar esteve em Belo Horizonte para realizar a cirurgia da lesão com Rodrigo Lasmar, no hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul da capital mineira.

A lesão de Neymar

A lesão aconteceu dias antes, em 17 de outubro, durante a derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na ocasião, em jogo pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o brasileiro se envolveu em lance com o meio-campista uruguaio Nicolás De La Cruz e se lesionou. Neymar precisou ser substituído aos 49 minutos do primeiro tempo e deixou o estádio de muletas.

Há mais de quatro meses fora dos gramados, o atacante deverá ficar sem entrar em campo até julho. Contratado pelo Al-Hilal em agosto de 2023, Neymar pôde atuar em apenas cinco oportunidades por seu novo clube. A gravidade da lesão fez com que ele fosse removido da lista de relacionados para as competições no Oriente Médio.