Mais duas cidades do Acre têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal devido à cheia dos rios

Foto: Clemeson Pinheiro

Subiu para 19 os municípios que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Nessa sexta-feira, 8, a portaria 797 reconheceu que Manoel Urbano e Rodrigues Alves também estão em emergência devido à cheia dos rios no Acre. A publicação foi feita no Diário Oficial da União (DOU).

Há seis dias, o governador Gladson Cameli havia publicado o decreto de emergência nessas cidades no Diário Oficial do Estado (DOE), agora reconhecido pela União. As cidades que estão em situação de emergência são Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Manoel Urbano e Rodrigues Alves.

Com isso, os municípios estão aptos a solicitar recursos para ações de defesa civil. Mesmo com o rio em vazante na maioria das cidades, começa agora a fase de limpeza e reconstrução dessas cidades, o que demanda também vistorias técnicas em todas essas edificações.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batistas, disse que o momento ainda é de aguardar que esses rios cheguem à sua calha normal, que é abaixo da cota de alerta para o devido retorno das famílias para suas casas.

“Mas antes disso, tem toda uma preocupação em relação à desinfecção, desinfestação dessas residências, vistorias técnicas para saber como se encontram as condições estruturais dessas residências para que as famílias voltem com segurança. E também o trabalho que está sendo feito agora pelas prefeituras é a produção dos planos de trabalho de restabelecimento”, pontua.

Tudo isso implica na limpeza das ruas, retirada de entulhos e lama. Somente após todo esse trabalho de vistoria das áreas de risco, deve haver liberação para que as famílias retornem para casa. Assim como tem feito continuamente, a parceria entre governo e prefeituras continua.

Na medição das 15h deste sábado, o rio Acre chegou a 15,78 metros. Desde o dia 29 de fevereiro, o manancial se mantinha acima dos 17 metros, se mantendo por oito dias dessa forma. Na sexta-feira, 8, às 12h, o rio saiu dos 17 metros e tem mantido vazante.

Como solicitar recursos federais

A solicitação de recursos pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Além de socorro e assistência às vítimas, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) também repassa recursos para o restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura ou moradias destruídas ou danificadas por desastres.

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.