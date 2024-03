Corpo de diarista é encontrado dentro de saco por mulher que caminhava no Parque Ipê

No início da tarde desta Sábado,(09), o corpo de Leandro Silva e Silva, de 39 anos, foi descoberto dentro de um saco por uma mulher que caminhava na estrada Dias Martins no Parque ipê em Rio Branco.

Segundo relatos da polícia, Ana, uma moradora da região, ficou horrorizada ao encontrar o cadáver em estado avançado de decomposição, com as mãos amarradas e envolto em um lençol. Ela imediatamente acionou a Polícia Militar, que isolou a área e iniciou os procedimentos para investigação do crime.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi chamada para realizar os procedimentos periciais, mas o corpo não tinha identificação no momento. Posteriormente, exames de papiloscopia revelaram que se tratava de Leandro Silva e Silva, que completaria 40 anos no próximo domingo (10). Ele foi morto com um tiro na nuca.

A esposa da vítima, Janaína, relatou que Leandro trabalhava como diarista e era usuário de drogas. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (07), quando saiu de casa para trabalhar e não retornou.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), está investigando o caso e todas as informações serão repassadas para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para providências cabíveis.