Dia de lazer é realizado no Parque de Exposições em alusão ao Dia da Mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, várias ações da Prefeitura de Rio Branco são realizadas no Parque de Exposições para as mulheres abrigadas em decorrência da cheia do rio Acre. A ideia é mostrá-las que são importantes e merecem ter esse momento de lazer.

Além da municipalidade, algumas instituições também estão no abrigo fiscalizando e proporcionando um dia de lazer todo especial para elas, como é o caso do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que promoveu nesta sexta-feira (8), junto aos parceiros, uma grande ação de beleza e claro, esclarecer sobre os tipos violência que uma mulher pode sofrer.

“A gente veio trazer também uma reflexão com elas sobre a violência e as possibilidades que existem de viver uma vida livre de violência. Falamos sobre os tipos de violência. Ouvimos essas mulheres, elas tiveram hoje a oportunidade de falar, demos voz, e foi uma interação muito importante, um dia, para que elas possam se empoderar, para que elas possam ter conhecimento sobre os seus direitos e que elas possam ter também um pouco de alegria”, destacou a procuradora de Justiça do MPAC, Patrícia Rêgo.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Suellen Araújo, essas ações buscam empoderar as mulheres e resgatar a dignidade de muitas outras.

“Nós entendemos que essas famílias abrigadas estão passando por um momento difícil. Saíram das suas casas em relação ao nível da água que invadiu. Mas nós, enquanto gestão municipal, não poderíamos deixar esse dia passar em branco. E para o nosso prefeito, esse não é só o Dia Internacional da Mulher, mas também o mês. Então, essas parcerias vêm para fortalecer as nossas políticas de mulheres”.

Para Eline Feliciano, abrigada no parque, ela não esperava que as mulheres fossem ter uma surpresa como essa e agradeceu pelo cuidado que estão tendo com o emocional de muitas dentro do abrigo.

“Ah, eu estou achando muito ótimo, porque aqui as mulheres estão muito tristes, ó. Sofrimento, cuidando das crianças só. Muito bom… Eu fiz uma limpeza de pele”.

