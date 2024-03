Governo divulga novo cronograma do concurso da Sefaz no Acre

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), divulgou o novo cronograma do concurso público da Sefaz. As novas datas foram publicadas na edição desta segunda-feira, 4, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme já anunciado, a realização das provas objetivas do concurso público, que estava marcada para o dia 10 de março, foi adiada por conta das chuvas e situação de emergência nas áreas afetadas por inundações no estado. Com isso, as datas das diversas etapas do concurso foram ajustadas de acordo com a nova data de aplicação das provas, dia 2 de junho de 2024.

Segundo o cronograma, a divulgação do edital informará a disponibilização da consulta aos locais de provas: 17 de maio de 2024. A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, e da prova discursiva, somente para o cargo 1: 2 de junho de 2024..

A consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 4 a 6 de junho de 2024 (das 19 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, horário oficial de Brasília/DF).

A divulgação do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, somente para o cargo 1: 4 de junho de 2024, o prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas e (ou) aos gabaritos oficiais preliminares divulgados, para todos os cargos, e contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, somente para o cargo 1: 5 e 6 de junho de 2024 (das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, horário oficial de Brasília/DF).

Já a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 7 de junho de 2024, o edital de resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos, e de resultado provisório na prova discursiva, somente para o cargo 1: 28 de junho de 2024.