Vereador Raimundo Neném e MP vistoriam Parque de Exposições

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném, juntamente com o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Danilo Lovisaro, vistoriaram o Parque de Exposições na manhã de segunda-feira, 4. No local estão acomodadas 826 famílias atingidas pela alagação, totalizando 3.304 pessoas.

“Mais uma vez estamos visitando o Parque de Exposições, desta vez com a companhia do procurador-geral do MPAC, Danilo Lovisaro. Conversamos com as pessoas, verificamos novamente as acomodações, todo a estrutura para garantir o melhor atendimento a nossa população. É um momento delicado para essas famílias, portanto, seguimos na luta para minimizar o sofrimento de todas essas pessoas. A Câmara Municipal está aqui para ajudar”, frisou Neném.

O vereador destaca que os boxes seguem o mesmo padrão do ano passado e tendo sido construído vários boxes extras. “Foram construído 870 boxes, sendo que ainda tem espaço disponível para receber famílias. A parte de zoonoses, com acolhimento dos animais das pessoas desabrigadas, também está funcionando e em expansão. Aqui é um trabalho de muitas mãos”, disse. (Assessoria)