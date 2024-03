Gladson antecipa adicional de férias e gratificações a servidores afetados por cheia do Rio Acre

O governador Gladson Cameli (PP) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para anunciar a antecipação do adicional de férias e das gratificações de fim de ano para os servidores estaduais que foram atingidos pelas enchentes do Rio Acre – que já atinge a marca de 17,84 metros na medição das 6h da Defesa Civil na capital.

O chefe do executivo acreano justificou que a medida é necessária para aliviar as famílias afetadas pela enchente. “O governo do Estado do Acre também se preocupa com os servidores. Iremos antecipar o adicional de férias e das gratificações de fim de ano para os servidores estaduais”, comentou.

Cameli reforçou que a gestão está empenhada no trabalho em prol da população. “Vamos continuar ajudando aqueles que precisam através das nossas doações. O objetivo é todos juntos pelo Acre”, declarou.