Estouro de pneu em Rodovia deixa casal gravemente Ferido

Um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo (5) deixou um casal ferido na rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na altura do km 40, em Rio Branco. Maria Madalena Bezerra Martins, de 49 anos, e seu esposo, cujo nome não foi revelado, estavam em uma motocicleta YBR de cor vermelha quando foram surpreendidos pelo estouro do pneu traseiro do veículo.

De acordo com testemunhas, o casal estava trafegando em direção a Rio Branco quando o acidente ocorreu. O genro de Maria Madalena, que seguia logo atrás, presenciou a cena e rapidamente interveio, socorrendo os feridos e transportando-os de carro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou o veículo na entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Franco Silva, na baixada da Sobral. Maria Madalena, que apresentou as lesões mais graves, foi encaminhada juntamente com seu esposo ao setor de traumatologia de um hospital local.

O esposo de Maria Madalena sofreu escoriações e uma possível fratura na perna esquerda. Maria Madalena, por sua vez, teve sua condição agravada por uma fratura exposta na mesma perna, além de um traumatismo crânio encefálico grave e diversas escoriações pelo corpo.

Os médicos responsáveis estão realizando todos os exames necessários para avaliar o quadro de saúde de Maria Madalena, que é considerado grave. A comunidade local está em alerta e espera por atualizações sobre o estado do casal, enquanto as autoridades investigam as circunstâncias exatas do acidente para determinar as causas do estouro do pneu.