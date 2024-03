Refém é liberado após 16 horas de negociações e criminosos são presos

Às 6 horas da manhã desta quarta-feira, 6, o gerente de supermercado, Raimundo Nonato, o Dim, foi liberado e os dois criminosos, que o faziam refém dentro da própria casa, se entregaram à Polícia Militar e ao Gefron, que estavam em negociação com a dupla desde a tarde de ontem (5).

Dim passou a noite amarrado dentro de casa e na manhã de hoje, os bandidos descerem com ele se entregaram. “Dim está bem. Teve um momento em que se agarrou com eles e levou uma pancada na cabeça. Aí amarraram ele. Mas agora está tudo bem”, contou Assem Cameli, dono do supermercado em que Dim é gerente.

Com Dim na casa estavam o foragido Fernando Soares e um outro, de Rio Branco. Os dois acusados foram presos.

A tentativa de assalto começou às 14 horas dessa terça-feira, 5, no bairro Formoso, quando os ladrões invadiram a casa de Dim. A filha dele, a médica Aline, conseguiu fugir do local. O Subcomandante da Polícia Militar, Coronel Emílio e o comandante da Pm de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério, estiveram à frente das negociações.