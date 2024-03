Em entrevista à revista EXAME, Jorge Viana fala sobre ações da ApexBrasil

O ex-governador Jorge Viana, atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) foi entrevistado pela revista EXAME.

Viana falou à publicação sobre a expectativa dos negócios do Brasil com outros países, lembrando que o saldo no comércio exterior no ano passado foi de R$ 98 bilhões, um recorde histórico.

O presidente da ApexBrasil falou ainda sobre as estratégias para aumentar o número de empresas no Brasil que exportam.

Em outro trecho da entrevista, Jorge Viana foi perguntado sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos, um dos mais importantes parceiros comerciais do país.

“Os governos brasileiros sempre têm algum “senão” com os EUA. Eles têm um jeito de ser que podemos divergir, mas é a maior economia do mundo. É o melhor comprador dos produtos brasileiros, compra manufatura. Estou decidido na Apex de fazer dos EUA uma grande prioridade. O Brasil não pode ter ‘beicinho com os EUA’, tem que ter como prioridade pela possibilidade de crescimento no comércio exterior com eles. Em março, faremos um encontro, combinado com a embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Viotti, e com todos os consulados e adidos. Nesses encontros, discutimos quais oportunidades com quem está lá. A partir daí montamos uma estratégia para ampliar o comércio. Vamos lançar em breve o mapa de atração de investimento e oportunidades entre Brasil e EUA. O mesmo estamos fazendo com a Índia e China — e já tínhamos feito no ano passado com a União Europeia”, destacou Viana.

Veja a entrevista na íntegra à revista EXAME.