Defesa Civil descarta enxurrada do Igarapé São Francisco

A Defesa Civil de Rio Branco se pronunciou sobre pontos de alagamento na Travessa Santa Inês e na Estrada do São Francisco, na região da Baixa da Colina, no sentido da cabeceira da ponte sobre o Igarapé São Francisco, nesta terça-feira, 5.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, que coordena a Defesa Civil municipal, o aumento no nível da água no igarapé não tem relação direta com as chuvas, tampouco são de enxurradas. “O que acontece é que com o aumento no nível do rio Acre, essa água que antes desaguava lá acaba represando. Em síntese, é como se a água que fosse para o rio estivesse voltando. Mas em relação aos nossos igarapés a situação é bastante tranquila no momento”, afirmou.

Moradores da Travessa Santa Inês e da Estrada do São Francisco bloquearam as ruas nas proximidades da cabeceira da Ponte do São Francisco, hoje (5), em razão da invasão de água nas ruas da Baixa da Colina.

Segundo moradores, a iniciativa popular foi tomada quando, pela passagem dos veículos, casas começaram a ser invadidas pela água. A Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, foi ao local e oficializou o isolamento com cones e fitas zebradas.