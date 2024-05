Colisão entre motocicletas deixa mulher ferida em Rio Branco

Na noite de sexta-feira, (10), um acidente envolvendo duas motocicletas na Estrada do São Francisco, deixa mulher ferida.

Simone Lira, 39 anos, conduzia uma motocicleta modelo Yamaha YBR-125, de cor preta, no sentido centro- bairro, quando colidiu com outra motocicleta.

Segundo informações repassadas, Simone, conhecida por fazer parte do grupo de dança “Só os Tops Forrozeiros”, estava a caminho de sua aula de dança quando realizou uma conversão proibida em uma faixa contínua, invadindo a preferencial do outro condutor.

Apenas a moto de Simone permaneceu no local do acidente, enquanto a outra motocicleta foi removida parcialmente destruída. O modelo e o nome do condutor não foram identificados, mas ele permaneceu no local prestando socorro à vítima.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada e fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

Simone reclamava de dores no calcanhar esquerdo, escoriações no joelho direito e dor no fêmur, enquanto o rapaz da outra motocicleta teve uma luxação no dedo, mas não precisou de atendimento médico.

As autoridades de trânsito não foram informadas sobre o acidente.