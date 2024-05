Prefeitura inaugura Programa Hortas e Fazendinhas na CEI José Maria Maciel

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), teve o prazer de compartilhar e celebrar, nessa quarta-feira (8), um projeto que marca um avanço significativo em direção a uma educação mais enriquecedora e sustentável.

“Aqui, estamos inaugurando a 8ª horta e fazendinha no CEI José Maria Maciel – Cidade do Povo. Agradecemos ao prefeito pelo apoio incansável às iniciativas que visam o desenvolvimento integral de nossas crianças, por meio deste projeto visionário. A liderança da gestora tem sido crucial para o sucesso desta iniciativa, e o envolvimento de toda a comunidade escolar, principalmente das crianças e suas professoras, desde o preparo da terra, pintura de pneus, garrafas, semeadura e rega diária das plantas”, afirmou a coordenadora do Programa Hortas e Fazendinhas, Maria Rosa Aguilar Fernandez.

Vale destacar a importância e a magnitude das hortas e fazendinhas, concebendo-as como ambientes de aprendizagem na escola, um laboratório vivo onde as crianças observam, experimentam e fazem suas descobertas, uma ferramenta pedagógica para os professores e professoras, um meio de integração entre escola e família e uma garantia de segurança alimentar, além de um recurso didático para fomentar valores.

Nas hortas e fazendinhas, as crianças não apenas aprendem a produzir, mas também praticam uma alimentação saudável para manter uma boa saúde, colocam em prática a educação alimentar, nutricional e ambiental. As aprendizagens são significativas e de qualidade, incentivando o empreendedorismo e a vivência no agronegócio.

Este centro agora conta com uma horta para a produção de hortaliças, três espaços com fazendinha para a produção de frutas, plantas medicinais e roçado, caixa para fazer compostagem, casinha do agronegócio e um espaço para um caminho sensorial, contemplando as crianças autistas.

A implantação do programa hortas e fazendinhas no CEI José Maria Maciel contou com a participação de toda a comunidade escolar. A equipe proporcionou diferentes experiências lúdicas com diversas temáticas: agronegócio, alimentação saudável, consciência ambiental, reutilização de materiais recicláveis, resgate da cultura por meio das ervas medicinais, entre tantas outras vivências.

O envolvimento com a comunidade ultrapassou os muros da escola. Em parceria com o posto de saúde e o CRAS, estamos realizando uma triagem para identificar crianças em situação de insegurança alimentar, as quais receberão a implantação da horta em suas residências.

“Não temos palavras para agradecer à secretária Nabiha Bestene por ter incluído nosso centro neste programa e ao nosso prefeito Tião Bocalom pelo olhar sensível ao idealizar este programa.”, finalizou a diretora do CEI José Maria Maciel – Cidade do Povo, Alessandra Hoyos.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco