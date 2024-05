Prefeitura promove Ação de Saúde no Horto Florestal em apoio ao “Maio Roxo”

Na manhã desta sexta-feira (10), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu uma significativa ação de saúde no Horto Florestal, em consonância com o movimento “Maio Roxo”.

O evento, dedicado à conscientização e prevenção de doenças crônicas, teve como objetivo principal sensibilizar a população sobre enfermidades como a fibromialgia, lúpus, doenças inflamatórias intestinais e outras condições de saúde de grande impacto na qualidade de vida.

Com uma abordagem multifacetada, a iniciativa contou com a participação de profissionais da saúde, que ofereceram serviços de orientação, distribuição de materiais informativos e realização de atividades físicas voltadas para o bem-estar e qualidade de vida dos participantes. Além disso, foram disponibilizados exames preventivos e consultas médicas, visando identificar precocemente possíveis quadros clínicos e encaminhar para tratamento adequado.

A escolha do Horto Florestal como local para a realização dessa ação não foi aleatória. O ambiente verde e acolhedor proporcionou um espaço propício para o encontro entre profissionais de saúde e comunidade, promovendo não apenas a conscientização, mas também o fortalecimento dos laços comunitários e a valorização dos espaços públicos destinados ao bem-estar e convívio social.

Durante a ação, foram abordadas questões fundamentais relacionadas à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças crônicas, enfatizando a importância do autocuidado, da adoção de hábitos saudáveis e do acompanhamento médico regular.

O “Maio Roxo” representa uma importante oportunidade para ampliar o conhecimento e a conscientização sobre as doenças crônicas, incentivando a busca por informação e o engajamento da sociedade na promoção da saúde e qualidade de vida.

Ao promover essa iniciativa no Horto Florestal, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da população, demonstrando que a prevenção e o cuidado são pilares essenciais para uma comunidade mais saudável e resiliente.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco