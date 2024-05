Polícia Militar apreende mais de 500g de droga na via Verde

Mais de 500g de droga (Skank) foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira, 10, na Via Verde (Br 364), no loteamento Praia do Amapá.

A guarnição do setor V do 2° batalhão realizava patrulhamento preventivo e ostensivo na Br 364, quando avistou um indivíduo caminhando com uma caixa de papelão na mão.

Os militares perceberam que o suspeito estava nervoso, olhando para os lados, quando percebeu a aproximação da viatura policial, o indivíduo largou a caixa e empreendeu fuga correndo para uma área de mata.

A guarnição ainda fez buscas nas proximidades, mas não foi possível localizar o autor, ao verificarem no interior da caixa, foi encontrada a droga dentro de um recipiente plástico, o entorpecente foi recolhido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Por Ascom/PMAC