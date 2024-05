Discussão termina com um furado a golpes de faca e tentativa de atropelamento em Rio Branco

Por Davi Sahid

Márcio Ferreira Almeida, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido a golpes de faca e quase atropelado por um motorista de um veículo na madrugada desta sexta-feira, 10. O incidente ocorreu na rua Boa União, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, um homem não identificado estava dirigindo perigosamente na rua, colocando em risco os pedestres. Márcio tentou intervir na situação e iniciou uma discussão com o motorista do carro, que, portando uma faca, desferiu dois golpes que atingiram a perna da vítima.

Após ser ferido, Márcio ainda conseguiu correr alguns metros. No entanto, o motorista, insatisfeito, entrou no carro e tentou atropelar Ferreira. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Márcio ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do veículo e do autor do crime e, em seguida, realizou patrulhamento na região em busca de prender o criminoso, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.