CBF explica por que Brasil é o país com mais jogos com suspeita de manipulação

O Brasil foi o país com mais jogos com suspeitas de manipulação em 2023, segundo levantamento da empresa Sportradar publicado na segunda-feira (4).

Segundo a cúpula da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o Brasil tem o maior número de partidas realizadas em todo mundo e, por isso, é natural que a quantidade identificada com possíveis problemas seja superior comparado com outras nações.

Foram 109 partidas suspeitas de manipulação. Atrás ficaram a República Tcheca, com 67, e Filipinas, com 65. A Sportradar é contratada pela CBF para analisar partidas no país desde 2017 e identifica possíveis casos para investigação.

“O Brasil tem o maior número de jogos realizados em todo mundo e , por isso, os números identificados acabam sendo superiores aos demais países. Mas, considerando apenas as partidas organizadas pela CBF, o percentual de jogos suspeitos está praticamente dentro da média global”, escreveu a direção da CBF, em nota.

Foram 15 os confrontos organizados pela CBF, ou seja, torneios de alcance nacional que tiveram alguma suspeita de manipulação identificada.

Jogos de competições da CBF que foram apontados como suspeitos em 2023

Tombense x Londrina – Série B

União x Interporto – Série D

Hercílio Luz x Aimoré – Série D

São Raimundo x São Francisco – Série D

São Francisco x Princesa dos Solimões – Série D

Brasiliense x Interporto – Série D

Tuna Luso x São Francisco – Série D

São Francisco x Águia de Marabá – Série D

Humaitá x São Francisco – Série D

Trem x São Francisco – Série D

Operário de Várzea Grande x Interporto – Série D

Anápolis x Interporto – Série D

São Francisco x Humaitá – Série D

Iporã x Interporto – Série D

Atlético Acreano x São Francisco – Copa Verde

A CBF ainda aponto outras considerações com relação ao relatório:

•O número de partidas suspeitas em campeonatos de futebol no Brasil caiu 30% em 2023, na comparação com o ano de 2022;

•O percentual de jogos monitorados no Brasil pela Sportradar teve um aumento de quase 400%, em função da ampliação, em 2023, da parceria da CBF com a empresa suíça;

•A Sportradar monitorou 9 mil jogos em 118 campeonatos nacionais e regionais;

•O Brasil é o país com maior número absoluto de jogos supervisionados pela Sportradar;

•Das 109 partidas com casos suspeitos de manipulação, apenas 0,72% são jogos organizados pela CBF, percentual inferior ao de qualquer país que realiza jogos de futebol em todo o mundo;

•O relatório mostra ainda que o Brasil teve o melhor resultado do ranking de casos considerados suspeitos de manipulação desde o ano de 2020.

Em novembro do ano passado, a CBF criou uma unidade de integridade, para analisar possíveis casos de manipulação. A equipe é conduzida pelo ex-Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem.

Também em 2023, CBF e Polícia Federal firmaram um acordo de cooperação, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para o combate à manipulação de resultados e eventos relacionados ao futebol. Pelo acordo, que já se encontra em operação, a CBF compartilha com a Polícia Federal todo o seu banco de dados e os relatórios sobre casos considerados suspeitos detectados pela Sportradar.

No ano passado, a Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, fez com que ao menos 13 jogadores fossem investigados por suspeita de participação em manipulação de jogos, em 2022, alguns deles da elite nacional.

Clube mineiro é citado em relatório

A única partida da Série B no documento envolve um clube mineiro: o Tombense, em duelo com o Londrina. A suspeita sob a partida diz respeito à aplicação de cartões amarelos.

Outro destaque na lista de jogos é o São Francisco, do Acre. A equipe foi citada em oito dos 15 jogos, sendo sete duelos da Série D e um da Copa Verde. O Interporto-TO é o segundo clube mais citado, com cinco partidas da Série D 2023.