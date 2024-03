Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na rua Floriano Peixoto em Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (28), um acidente envolvendo um carro e uma moto, aconteceu na rua Floriano Peixoto, no bairro Preventório.

De acordo informações repassadas, o casal Ivan Neri Rodrigues Ribeiro, de 28 anos, e sua amiga Arlete Teres da Silva, também com 28 anos, estavam a caminho do bairro da Base, na motocicleta Honda Titan vermelha, quando foram surpreendidos por um veículo Ford KA prata, dirigido por um homem identificado como Uender, que estava no sentido oposto. Uender teria feito uma conversão proibida, não percebendo a presença da moto, resultando em uma colisão frontal . Arlete estava pilotando a moto, e ambos foram arremessados ao solo.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Arlete foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com escoriações na perna, pé e braço, mas estava consciente e orientada, seu estado de saúde é considerado estável. Já Ivan sofreu luxações lombar e cervical, além de algumas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local, isolou área. O condutor do veículo permaneceu no local, admitindo a infração cometida e se comprometendo a arcar com os danos materiais causados.