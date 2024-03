Homem fica ferido em acidente de moto ao colidir com caminhão

Na noite desta quinta-feira (28), um acidente aconteceu na Via Chico Mendes, bairro Amapá, Segundo Distrito de Rio Branco.

O motociclista identificado por Elivelton Ribeiro Rodrigues de 53 anos, trafegava no sentido centro/bairro em uma motocicleta Biz vermelha, quando um carro teria fechado sua passagem na rotatória do Auto Posto Amapá. Para evitar a colisão, Elivelton desviou para o lado direito, colidindo com um caminhão de coleta de lixo.

O motorista do carro, que não foi identificado, que fechou a Elivelton fugiu do local, enquanto o condutor do caminhão de coleta de lixo permaneceu no local.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Elivelton Ribeiro foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com múltiplas fraturas no braço direito, ombro e clavícula, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiamento do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) foi acionada, esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos, os veículos foram liberados.