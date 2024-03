Apoiadores de Bolsonaro dizem que momento é de extrema alegria e cantam Hino Nacional

Os primeiros apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, ao chegar ao Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, na noite desta quinta-feira (21), declararam à imprensa a “extrema felicidade” pela visita do ex-presidente à Capital.

Por volta das 20h, cerca de 200 pessoas já estavam no saguão do aeroporto. E a chegada de mais simpatizantes continua. O grupo Patriotas, que esteve acampado no 4° BIS durante as manifestações que pediam uma intervenção militar, está presente na saída do desembarque doméstico do aeroporto desde as 16h. “Em todo o país, quando Bolsonaro visita às cidades, para todo patriota, a alegria é a maior do mundo”, disse Jóia Lima, uma das organizadoras do grupo.

Ruslan Magalhães, que também marca presença, disse que o apoio de Bolsonaro ao prefeito Tião Bocalom para a disputa eleitoral de outubro deve levar ao pré-candidato os votos de toda a direita. “Nós votamos em quem o presidente indica. Essa visita de Bolsonaro em apoio ao Bocalom acontece para selar quase um casamento no civil. Bolsonaro, que é o nosso presidente de fato, passando seu aniversário conosco, é um privilégio para o estado do Acre”, afirmou.

Dezenas de apoiadores do ex-presidente cantam “jingles” da última campanha de Bolsonaro e o Hino Nacional. (veja o vídeo abaixo).

O desembarque de Jair e Michelle Bolsonaro está previsto para as 22:20h. A partir de amanhã (22), Bolsonaro cumpre agenda em Rio Branco, sendo a principal delas o ato de filiação do prefeito Tião Bocalom no Partido Liberal.

Veja o vídeo: