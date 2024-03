Bolsonaristas lotam aeroporto de Rio Branco: “melhor presidente que o Brasil já teve”

Vestidos com camisas verde e amarela, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a lotar os arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco na noite desta quinta-feira (21) para recepcioná-lo no Acre.

Bolsonaro, acompanhado da esposa, tem uma série de compromissos políticos agendados para sexta-feira (22).

Juscelia Caldas Sampaio, moradora do bairro Conquista, afirmou que Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. “Ele mostrou que o presidente não serve apenas para roubar, mas sim para ajudar a população e todas as pessoas do Brasil”, disse.

Marcos Assunção, também residente do bairro Conquista, elogiou Bolsonaro e expressou que ele merece respeito. “Eu acho que ele merece todo o nosso respeito e admiração”, comentou.