Colisão entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido

Na tarde de quinta-feira, (21), um acidente ocorreu no bairro Eugênio Areal, na estrada Xiburena, km 02, em Sena Madureira.

Ronildo Nascimento de Lima, 45 anos, estava trafegando na via principal quando perdeu o controle da bicicleta em uma ladeira, invadindo a preferencial e colidindo frontalmente com um veículo. Com o impacto, o ciclista caiu ao solo. O condutor do carro permaneceu no local.

A Viatura do Suporte Básico daquele município foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até Hospital João Câncio Fernandes e devido a gravidade, foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Ronildo foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura na perna esquerda, um corte na cabeça, seu estado de saúde é considerado estável.