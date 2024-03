Alysson diz que pré-candidatura a prefeitura segue mantida: “não me comunicaram nada”

O secretário de governo Alysson Bestene conversou com a reportagem do ac24horas nesta terça-feira (12) e garantiu que segue pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, reforçando que seu nome segue no páreo.

Apesar dos rumores de que sua candidatura vem sendo “fritada” dentro do PP, Alysson informou que não foi comunicado sobre nenhuma decisão direta do diretório municipal do partido, comandado pela deputada federal Socorro Neri. “Sou candidato. Não me comunicaram nada ainda. É uma construção que tem que ser conjunta. Até então não me passaram nada sobre o assunto”, ironizou.

Bestene, entretanto, rechaça qualquer movimento que possa levar a uma aliança com o PL, partido que o prefeito Tião Bocalom vai oficializar filiação ainda neste mês de março. Nos últimos dias, surgiram boatos de que Alysson poderia compor como vice em uma tentativa de reeleição de Bocalom.

“Até porque, diante de tudo que aconteceu acerca da saída dele e dos movimentos que fiz, tendo aceno de vários aliados, quero deixar clara a decisão a quem nos apoiou, sou pré-candidato”, afirmou.

O secretário de Estado ainda deixou claro que, caso mais à frente haja uma decisão de ter que desistir da candidatura, esse movimento precisa envolver o coletivo do PP. “Se for uma decisão do coletivo, é lógico que vou seguir”, concluiu.