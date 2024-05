Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalações

Neste domingo (5), o Vitória recebe o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em seu ano de regresso à Série A, o Leão faz campanha ruim no momento e ainda não ganhou: são três derrotas e um empate.

A partida também marcará o reencontro dos rubro-negros com sua torcida, após duas partidas seguidas fora de casa.

Para o São Paulo, será mais um desafio para o técnico Luis Zubeldía longe do Morumbis.

Desde sua chegada, o argentino tem bons números: duas vitórias, ambas fora de casa (por CONMEBOL Libertadores e Copa do Brasil), e um empate (pelo Brasileirão).

Onde assistir a Vitória x São Paulo

Vitória x São Paulo, neste domingo (5), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Palpites para Vitória x São Paulo

André Donke: Vitória 1 x 1 São Paulo

Mário Marra: Vitória 1 x 1 São Paulo

Ubiratan Leal: Vitória 0 x 1 São Paulo

Escalações de Vitória x São Paulo

O técnico Léo Condé deve voltar a escalar a dupla Osvaldo e Alerrandro no comando do ataque. Luiz Adriano e Janderson também aparecem entre as opções.

Com isso, o Vitória deve ir a campo com: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé.

Após descansar o time titular na Copa do Brasil, Zubeldía deve levar a “tropa de choque” para o jogo contra o Vitória, ou seja, com as voltas de Calleri, Luciano, Arboleda e outros atletas importantes.

Com isso, o provável São Paulo será: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla, Luciano e Michel Araújo; André Silva (Ferreirinha) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem para Vitória x São Paulo

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril

VAR: Rodolpho Toski Marques