Horóscopo: confira o que os astros revelam para este domingo (5/5)

PEQUENOS E GRANDES

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Esse nosso pequeno convencimento, na qualidade de partículas do Universo que somos, de que nossa felicidade, o que quer que ela signifique, esteja vinculada à destruição de tudo que represente o obstáculo dela, é o mesmo convencimento que anima os donos do mundo, os quais, armados e excitados com a possibilidade de usar as armas, não pensam que seja necessário se absterem de explodir tudo em busca de satisfação.

Nós, que somos pequenas pessoas, de pequeno poder, não representamos perigo, a não ser para as pessoas com que nos relacionamos, e olha lá, porque pequenos que somos só fazemos coisas pequenas.

No mundo dos donos do poder as pessoas deveriam ser grandes, à altura de suas posições, mas infelizmente há pessoas pequenas no lugar de donos do mundo, usando grande poder para fazer coisas mesquinhas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não se trata de tomar uma atitude, mas de tomar a atitude certa, porque os ânimos andam tão sobressaltados e sensíveis, que é possível as pessoas acharem que você está buscando encrenca em vez de oferecer soluções.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Um pouco de silêncio e distanciamento resolverão o estado de ânimo esquisito que parece tomar conta de sua alma. Nada de errado com nada, evite tentar entender racionalmente o que acontece. Nada acontece. Tudo passa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O jogo do poder está em andamento e não há como prever os resultados. É importante que você se insira nesse cenário como protagonista, cumprindo seu papel da melhor maneira possível, sem apego aos resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que oficialmente hoje seja um dia de descanso, sua conexão com o céu determina o contrário, e fica você com a responsabilidade de escolher o que fazer, ou se orientar pelo que é oficial, ou seguir a linha do céu.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Acaricie suas ideias a respeito do futuro, namore com elas, se deixe seduzir pelo encantamento que elas oferecem, para que você adquira vigor e entusiasmo suficientes e se dedique a aproximar o futuro do momento atual.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome para si a liberdade de agir de uma forma completamente diferente daquela que as pessoas achariam normal em você. Este é o momento em que sua alma não precisa ser adequada, mas um pouco impertinente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A mente está sempre dialogando com alguém, esse ato que chamamos de pensar é menos uma reflexão do que uma interminável conversa que vai trocando de interlocutores o tempo inteiro. Você sabe com quem sua alma conversa?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

O ser humano não é um negócio que deva ser bem-sucedido e lucrativo, o ser humano é essa força que se recusa a ser limitada pelas caixinhas conceituais que são inventadas para conter a criatividade humana.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer as pessoas se sentirem bem com sua presença é um ato de cordialidade, que anda ficando raro nos relacionamentos sociais de nossa humanidade. Agora é seu momento de irradiar confiança e bons sentimentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria interessante resolver as discórdias dentro do possível, mesmo que não definitivamente, para sua alma se sentir leve o suficiente, e alçar voos mais altos. É hora de soltar as amarras do passado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando há inúmeras alternativas, é pior do que quando há poucas ou nenhuma, porque a mente se perde em raciocínios esdrúxulos que só consomem tempo e energia sem chegar a nenhuma conclusão. Passe por isso com rapidez.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por pior que seja o resultado da ação que você empreender hoje, mesmo assim será bom para você. Ou seja, não é hora de ficar esperando que o céu se abra e resolva tudo para você, é hora de assumir sua responsabilidade.