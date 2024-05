Em Epitaciolândia, colisão entre carro e moto deixa dois feridos

Um grave acidente ocorreu na tarde de Sábado (04), uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas gravemente feridas na zona rural de Epitaciolândia.

O acidente aconteceu no km 20 do ramal Pólo Povin. De acordo com as informações repassadas, o acidente se deu quando o motorista do carro invadiu a contramão durante uma curva, colidindo frontalmente com a motocicleta Honda Bros preta, que era conduzida por Francisco Américo Pinheiro da Silva, de 30 anos e o garupa, um adolescente de 17 anos.

O impacto foi tão severo que ambos, o condutor e o garupa, foram arremessados ao solo. Equipes do SAMU de Brasiléia foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros aos feridos, encaminhando-os ao Hospital Raimundo Chaar. Devido à gravidade de seus ferimentos, os dois foram posteriormente transferidos para o hospital de urgência e emergência de Rio Branco.

Francisco Américo deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) moderado, fratura de bacia e um coágulo na cabeça, seu estado de saúde é considerado estável, já o adolescente teve fraturas de tibia e fíbula do membro inferior esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.

O condutor do carro envolvido no acidente não teve sua identidade revelada. Autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do acidente e medidas podem ser tomadas para aumentar a segurança na região, conhecida por suas curvas perigosas e falta de sinalização adequada.