Cratera em trecho na BR-364 próximo a Tarauacá, deve ser concluído amanhã, diz DNIT

O serviço de recuperação do trecho da BR-364, km 646, próximo à Tarauacá, onde as chuvas provocaram a abertura de uma “cratera” na região da Comunidade do Boto, no último domingo, 10, deve ser finalizado amanhã, quarta-feira.

A informação foi confirmada pelo superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Ricardo Araújo, na manhã desta terça-feira, 12.

O enorme buraco tomou metade da pista na manhã do domingo e o trecho precisou ser interditado pelo órgão federal para evitar acidentes entre os veículos que circulam pela estrada federal.

Ricardo explicou que o serviço começou ainda no dia do ocorrido e o serviço está quase pronto. “Desde domingo quando aconteceu fomos informados e iniciamos o trabalho. Já temos as pedras para o desvio e já estamos praticamente tampando essa cratera”, explicou.