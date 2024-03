Desenrola do Fies negociou 1.960 dívidas atrasadas de mais de R$ 107 milhões no Acre

O Desenrola do Fies já beneficiou 227.741 pessoas desde seu lançamento, em novembro de 2023, ofertando descontos na renegociação das dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados mais de R$ 10 bilhões em dívidas, com um retorno aos cofres públicos de R$ 426,908 milhões, apenas com a parcela de entrada.

No Acre, 1.960 contratos foram atendidos, negociando R$ 107.792.058,87. O programa disponibiliza descontos que podem chegar até os 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo de cada caso. Os interessados em aderir à iniciativa têm até 31 de maio do ano corrente para solicitar a renegociação de seus débitos.

Pedidos de renegociação ou simulação devem ser feitos à Caixa Econômica Federal, ou ao Banco do Brasil (BB). O processo pode ser realizado virtualmente, por meio dos aplicativos dos bancos.

O Desenrola do Fies é um programa do Governo Federal executado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).