MPAC decide hoje (12) se representa contra dentista que escondeu R$ 2 mil em rotatória

A Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Acre (MP-AC) deve anunciar, provavelmente nesta terça-feira (12), se irá representar contra o dentista Júnior Nascimento.

No último domingo (10), Nascimento divulgou um vídeo promovendo uma “caçada” a um prêmio de R$ 2 mil, que teria sido escondido na rotatória localizada na estrada do Calafate. A iniciativa do dentista, segundo o MP, repercutiu nas redes sociais e levou diversas pessoas ao local, provocando danos à estrutura da rotatória e colocando em risco a segurança dos participantes.

O órgão controlador revelou ainda que as pessoas que se dirigiram à rotatória chegaram a cavar buracos, puxaram fiações de iluminação pública e deslocaram meios-fios em busca do prêmio. Várias imagens divulgadas em redes sociais mostram a depredação do patrimônio.

O MP destaca que aguarda a conclusão da perícia realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) na rotatória para a tomada de providências.

“Se houver elementos, o MPAC irá formalizar uma denúncia criminal e ajuizar uma ação civil pública pedindo a indenização pelo dano causado”, destacou o promotor de Justiça titular da Promotoria do Meio Ambiente, Alekine Lopes.

Ao ac24horas, nesta segunda (11), Nascimento disse que não orientou ninguém a escavar o jardim ou promover qualquer dano ao patrimônio público.