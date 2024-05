Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Botafogo e Bahia duelam às 18h30 deste domingo em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos.

Com cinco vitórias seguidas, o Botafogo chega embalado com Artur Jorge. O Alvinegro superou o Vitória, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na última quinta-feira e ocupa a liderança do Brasileirão.

O Bahia atravessa bom momento e carrega uma sequência de quatro jogos sem perder, sendo três pelo Campeonato Brasileiro. A equipe está na quinta posição, com sete pontos, e busca agora a primeira vitória como visitante na competição.

Onde assistir

Transmissão: sportv e Premiere

Botafogo – técnico: Artur Jorge

A questão física continua sendo a prioridade para o português, que já colocou um time com mudanças para enfrentar o Vitória no meio da semana. Com duelo diante da LDU, pela Conmebol Libertadores, marcado para a próxima quarta-feira, a tendência é que o time siga passando por mudanças pontuais.

Provável time: John; Damián Suárez, Lucas Halter (Barboza), Bastos, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Luiz Henrique (Savarino), Jeffinho; Eduardo (Óscar Romero), Júnior Santos.

Desfalques: Rafael, Marçal, Tiquinho Soares, Pablo e Matheus Nascimento (lesionados); Kauê (afastado); Tchê Tchê (recuperação pós-alta hospitalar);

Pendurados: Danilo Barbosa e Jeffinho.

Bahia – técnico: Rogério Ceni

Com o time em boa fase, Rogério Ceni deve manter a estrutura da equipe nas últimas partidas. Uma possível novidade é o retorno do zagueiro Victor Cuesta, que se recuperou recentemente de uma cirurgia no nariz e ficou no banco contra o Criciúma, em jogo na última terça-feira.

Provável time: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu (Cuesta) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Desfalques: Ryan (transição) e Acevedo (em recuperação de lesão);

Pendurados: Everaldo, De Pena e Everton Ribeiro.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

4º árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)