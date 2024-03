Abrigo para animais no Parque de Exposições teve 6 mortes, diz veterinária

O abrigo de animais no Parque de Exposições já constatou a morte de seis animais desde a implantação do abrigo, no fim de fevereiro. A informação foi atualizada nesta terça-feira (12).

Segundo a veterinária Siham Kassab, do Centro de Zoonoses da Prefeitura de Rio Branco, todas as mortes aconteceram em razão de quadros pré-existentes à chegada dos animais no local.

“Alguns animais já chegam doentes. Tivemos seis óbitos até ontem. Eram animais que chegaram muito debilitados. Nestes casos, chamamos os responsáveis e iniciamos tratamentos com todos os recursos disponíveis, mas estes seis acabaram não resistindo”, afirma.

No pico da enchente, 520 animais chegaram a ser acolhidos. A maioria cães. Neste caso, explica a veterinária, é comum que os animais apresentem uma alta carga de estresse, podendo ter baixa da imunidade.

“Pela situação de abrigo, os animais apresentam estresse e podem desenvolver uma baixa na imunidade, mas temos equipes trabalhando para deixá-los com maior conforto possível. Também por essa situação do estresse, não fazemos a vacinação, porque o recomendado é que a vacinação seja feita no momento em que o animal esteja com boa imunidade. Então, na saída do abrigo, quando a família faz a retirada, nós consultamos o cuidador para que ele permita a vacina antirrábica”, diz Siham Kassab.