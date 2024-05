Com gol no fim, São Paulo vence Fluminense, que fica no Z4 do Campeonato Brasileiro

O jogo

A partida começou com o Fluminense abrindo o placar aos 28 minutos. Kauã Elias encontrou Keno na área, o goleiro Rafael saiu para fazer a defesa e, no rebote, Igor Vinícius acabou fazendo contra. Porém, o São Paulo não demorou a empatar, com Bobadilla aproveitando falha do goleiro Fábio aos 31 minutos.

O jogo foi pegado e o clima esquentou entre Fernando Diniz e Luciano no fim do primeiro tempo. O técnico do Fluminense e o atacante do São Paulo bateram boca, depois de Diniz reclamar por Luciano tentar cobrar lateral com Manoel caído no campo. A confusão terminou com cartão amarelo para Luciano e expulsão para Fernando Diniz.

O segundo tempo foi movimentado e o São Paulo conseguiu a virada no fim, aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo e acabou sobrando para Arboleda na pequena área, o equatoriano não perdoou e fez o gol da virada.

Aos 44, Marcelo ainda colocou uma bola na trave para o Fluminense, mas o placar terminou assim: 2 a 1 para o São Paulo.

Sequência de vitórias

Com esse resultado, o São Paulo chegou a quatro vitórias seguidas, sendo duas pelo Brasileirão, uma pela Libertadores e outra pela Copa do Brasil.

Desde a estreia do técnico Luis Zubeldía, contra o Barcelona-EQU pela Libertadores, o Tricolor não perdeu. São cinco vitórias e apenas um empate, o 0 a 0 no clássico contra o Palmeiras pelo Brasileiro.

Próximos jogos

Agora as equipes viram a chave para a Libertadores. O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño, enquanto o São Paulo encara o Barcelona-EQU. As duas partidas acontecem na quinta-feira (16).

O São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (20), quando enfrenta o Cruzeiro em casa. Já o Fluminense não joga no fim de semana, já que o confronto seria contra o Juventude que teve os jogos até o dia 27 de maio adiados pela CBF devido às chuvas no Rio Grande do Sul.