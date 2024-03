Abastecimento de água na Capital deve ser normalizado amanhã, diz Saerb

A direção do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) garantiu que o abastecimento de água tratada na Capital deve ser normalizado na quarta-feira (13). Mais de 50 bairros estão com abastecimento reduzido ou parado, depois que a cheia do rio Acre causou danos à Estação de Tratamento II.

O Saerb informou no dia 29 de fevereiro que o choque entre uma árvore e uma bomba de captação de água causou o desabastecimento de água em até 25% da cidade, principalmente na região central de Rio Branco e bairros do entorno. No dia 5 de março, a balsa de captação de água virou.

Em nota, o Serviço disse que todo o sistema ainda passa por manutenções. “O Saerb informa que o sistema ainda não normalizou por conta das manutenções. Ontem [segunda, 12], com a ajuda de 40 colaboradores, em parceria com a Emurb, foi realizado o serviço para desvirar a bomba da captação da ETA II, que virou na última terça-feira, 5. A previsão para normalizar o sistema da ETA II para que opere com capacidade total é até quarta-feira, 13. Estamos trabalhando dia e noite para tentar normalizar a situação de abastecimento na Capital”, disse a direção do órgão em nota.