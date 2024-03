Previsão de safra de grãos do Acre sobe para 14,6 mil toneladas em 2024

O Acre é o 4º estado com resultado positivo na estimativa da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2024. Junto com Rondônia, cuja produção deve chegar a 338.468 toneladas este ano; Bahia (276 958 t); Maranhão (137 271 t); e Ceará (924 t), o Acre pode chegar a 14.671 toneladas colhidas.

A safra da soja puxa o Agro neste começo de 2024 no Acre, com crescimento de 32% em comparação à safra anterior.

Os dados foram divulgados pelo IBGE, mostrando que, no país, o cenário é bem diferente do Acre. Em fevereiro, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2024 deve totalizar 300,7 milhões de toneladas, 4,7% menor que a obtida em 2023 (315,4 milhões de toneladas), com redução de 14,7 milhões de toneladas; e 0,9% abaixo da informada em janeiro, com decréscimo de 2,7 milhões de toneladas.

As variações negativas ocorreram no Paraná (-1 623 300 t), em Minas Gerais (-917 544 t), em Goiás (-705 744 t), no Rio Grande do Sul (-180 521 t), no Pará (-62 287 t), no Amapá (-68 t), no Espírito Santo (-12 t) e no Rio de Janeiro (-11 t).

Acesse aqui o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola divulgado nesta terça-feira (12) pelo IBGE: