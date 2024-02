Incidente em Brasiléia: barco vira com seis pessoas no Rio Acre

Um momento de tensão marcou a tarde deste domingo, (25), em Brasiléia, quando uma pequena embarcação de alumínio, com cerca de seis pessoas a bordo, virou logo abaixo da ponte metálica José Augusto, no lado da cidade.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram instantes angustiantes, com duas jovens sendo arrastadas pelas águas do rio.

Nas imagens, é possível ver as jovens se agarrando a uma espécie de prancha, mas rapidamente sendo levadas pela correnteza. Um homem corajoso, usando colete salva-vidas, imediatamente salta na água e nada até elas, pedindo auxílio. Logo em seguida, outros esforços de resgate são realizados, incluindo o salvamento de mais uma pessoa para dentro de um barco.

De acordo com informações dos Bombeiros, o grupo estava reunido às margens do rio desde cedo, mas ainda não está claro o que causou o incidente. Vários barcos da região se mobilizaram para auxiliar no resgate das jovens e de outras pessoas que se seguraram em uma árvore próxima, sendo posteriormente retiradas do local em segurança.

As autoridades locais alertam para a periculosidade desse tipo de situação, especialmente devido à força do rio. Uma reunião está programada para discutir a necessidade de fiscalizações mais rigorosas em embarcações de pequeno porte, onde é comum a lotação acima do permitido e a falta do uso de coletes salva-vidas, visando evitar futuros incidentes como este.

Veja vídeo: