Nível do Rio Acre volta a subir e chega a 15,72 metros na última medição do dia

Na última medição realizada no Rio Acre, às 18 horas deste domingo, 23, a elevação do rio voltou a ser mais intensa e o manancial subiu seis centímetros no período de três horas, o que significa dois centímetros a mais por hora do que a medição registrada às 15h.

Se na régua, seis centímetros parecem pouco, para o Rio, que já está acima da cota de transbordamento, são mais famílias desabrigadas e atingidas pela enchente.

A prefeitura ainda não atualizou o número de desabrigados no final do dia deste domingo, mas a estimativa é que mais de 500 pessoas estejam nas escolas e no Parque de Exposições, que foram transformados em abrigos públicos.