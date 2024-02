Em Rio Branco, moradores devem “virar a noite” vigiando nível das águas

Moradores da travessa da Amizade, no bairro Casa Nova, em Rio Branco, estão temerosos e devem passar as próximas horas em alerta, em razão da cheia repentina no Igarapé São Francisco. Desde que começou a chover na tarde de quarta-feira, 21, os igarapés em Rio Branco deixaram moradores das áreas de risco receosos.

José Ribamar, de 47 anos, mora na travessa da amizade há 39 e passou por várias das alagações que fizeram história na cidade. É ele quem faz o acompanhamento do Igarapé São Francisco, que atinge a região, e repassa informações aos demais moradores. “Eu to acompanhando colocando objetos na beira da água, depois eu volto e comparo se a água desceu ou se subiu, mas desde ontem só sobe. Se não parar de subir agora, se chover igual de ontem para hoje, enche rápido. Do jeito que está agora, em três horas invade as casas com uma correnteza enorme”, afirmou.

É pelo medo de ser surpreendido pela água que os moradores estão em estado de alerta. “Ninguém dorme não, tem que ficar em alerta porque quando sobe é muito rápido. Amanhã já vem um homem para desmontar os guarda-roupas para a gente já subir ele”, disse Débora Araújo.