Veja quais foram as companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2023

Muitas vezes, as notícias sobre companhias aéreas e aeroportos se concentram no que há de pior: atrasos, mau tempo ou problemas com passageiros, por exemplo.

Mas, quando surge a oportunidade de falar algo de bom no mundo da aviação, também é importante destacar.

A empresa de análise de aviação Cirium realizou um levantamento das companhias aéreas e aeroportos mais pontuais do mundo em 2023.

Não importa onde você mora (ou planeja ir), esses dados podem te dar a esperança de que sua próxima viagem será tranquila.

Voando alto

Embora a Cirium reconheça vencedores em diferentes continentes, o prêmio geral de “Companhia aérea mais pontual” foi conquistado pela companhia aérea colombiana Avianca, membro da rede Star Alliance.

Na América do Sul, o título foi para a Copa Airlines, do Panamá. Na Ásia, a japonesa All Nippon Airways (ANA) levou a melhor.

Na América do Norte, a Delta Airlines ficou na liderança, enquanto a Iberia Express levou o título na Europa.

A companhia aérea mais pontual do Oriente Médio e da África foi a Oman Air, que completou 30 anos em 2023.

Para chegar aos nomes vencedores, a Cirium analisou vários fatores: chegadas pontuais, voos rastreados e total de voos realizados. Segundo análise da empresa, a Avianca teve 85,73% de chegadas pontuais de um total de 213.039 voos.

Entretanto, duas companhias aéreas sediadas nos EUA – Delta e American Airlines – ultrapassaram em muito o restante da lista em termos de total de voos. A Delta realizou 1,6 milhão de voos em 2023, com uma taxa de chegada pontual de 84,72%; Já a American Airlines foi responsável por 1,9 milhão voos, com um recorde de 80,61% de sucesso em chegadas pontuais.

Qatar Airways (85,11%) e Japan Airlines (82,58%) também receberam pontuações altas.

Para David White, diretor sênior de iniciativas avançadas da Cirium, 2023 foi um ano de resiliência para o setor aéreo pós-pandemia.

“Apesar dos desafios, as principais companhias aéreas conseguiram terminar o ano com métricas de desempenho de pontualidade impressionantes”, disse White.

A empresa também ranqueou as companhias aéreas de baixo custo. As cinco primeiras colocadas foram Safair (África do Sul), Azul (Brasil), Hong Kong Express, JetStar Japan e Iberia Express (Espanha).

O relatório completo também observa que nem todos os atrasos são culpa da própria companhia aérea. O clima, o tráfego do aeroporto e questões de pessoal também podem ser fatores contribuintes.

Melhores aeroportos

De acordo com o levantamento da Cirium, o melhor aeroporto do mundo em pontualidade em 2023 foi Minneapolis-St Paul (MSP), em Minnesota, Estados Unidos.

O aeroporto de médio porte mais pontual foi o Osaka International (ITM), no Japão. Também chamado de Itami, este é um aeroporto menor, que funciona como hub nacional.

Enquanto isso, o vencedor na categoria pequeno aeroporto foi o Aeroporto Internacional Mariscal Sucre (UIO), em Quito, no Equador.