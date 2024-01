Medicina, Direito e Enfermagem são os cursos mais concorridos pelo Sisu na Ufac

A primeira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), divulgada nesta terça-feira, 23, mostra que os cursos de medicina, direito e enfermagem são os mais concorridos da Universidade Federal do Acre em 2024.

De acordo com a divulgação, os interessados em uma vaga no curso de medicina na instituição federal do Acre devem ter somado no Enem 2023 ao menos 745,22 pontos (cotas) ou 851,04 no caso da disputa em ampla concorrência.

Para o curso de direito, os estudantes devem ter alcançado mais de 657,44 pontos (cotas) ou 782,43 em ampla concorrência. O terceiro curso mais concorrido, enfermagem, exige uma nota mínima de 747,17 pontos.

Já os cursos menos concorridos de acordo com a primeira parcial são química (384,51), música (490,70) e teatro (514,32).

Vale destacar também que, nos casos de Medicina e Engenharia Florestal, o que decide o ingresso no primeiro ou segundo semestre será a ordem de classificação. Ou seja, se o candidato ficar entre a 41ª e 80ª posição, e caso não haja desistência de matrícula entre os primeiros classificados, o candidato entrará somente na segunda turma do ano.

O ‘bônus regional’, que é um dos métodos de ingresso, é um diferencial da instituição. Estudantes que completaram o ensino médio em escolas regulares do Acre, sejam públicas ou particulares, estão elegíveis para o bônus de 15% na nota final do Enem. A condição é aplicada também a estudantes de Guajará e Boca do Acre (AM); e de Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO).

As inscrições do SISU acontecem de 22 a 25 de janeiro, no Portal de Acesso Único. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 30 de janeiro.

O que é nota de corte?

A nota de corte é a pontuação do último candidato inscrito até o total das vagas disponibilizadas para cada opção de curso, turno e modalidade. Como os estudantes podem mudar as opções de curso até o último dia de inscrições do Sisu (ou seja, até as 23h59 da próxima quinta-feira, 25 de janeiro), as notas de corte parciais oscilam. Vale lembrar que a nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada.

Classificação parcial – Para chegar aos dados da classificação parcial durante o período de inscrições, o Sistema considera a ordem das notas dos candidatos inscritos na mesma opção de curso. Ao final do período de inscrição, será divulgada a lista de selecionados. No boletim de acompanhamento, o candidato pode consultar sua classificação e o resultado final.

Com informações do G1.