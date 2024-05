Acre entrega 1ª Central de Referência em Educação Especial do país

O governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, entregou nesta segunda-feira (20) a Central de Referência em Educação Especial, que tem como objetivo desenvolver serviço de atendimento multidisciplinar aos alunos das escolas públicas da Rede Estadual de Ensino, público-alvo da Educação Especial. De acordo com o secretário de Educação, Aberson Carvalho, a iniciativa é inédita no país.

Segundo o governo de estadual, a Central é um espaço destinado a atendimento aos alunos com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista – TEA, Altas Habilidades/Superdotação, Transtornos Específicos de Aprendizagem, Transtornos do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e Transtornos do Processamento Auditivo Central, por meio de avaliação com ou sem laudo médico, conforme legislação estadual e federal, que apresentem dificuldades nos aspectos cognitivos, socioemocionais, comportamentais e de autonomia, como também atendimento e orientação às famílias destes estudantes.

“É um Centro especializado, com o objetivo de que uma grande equipe multidisciplinar possa avaliar este aluno, em seus aspectos pedagógicos, com fonoaudiólogos, pedagogos, neuropsicólogo, todos eles envolvidos dentro do projeto para a criação de um programa de vida para que ele possa ter garantido o seu desenvolvimento”, disse Aberson Carvalho.





Luciano Saraiva, pai de um menino autista de 3 anos, disse que o Centro deve ajudar famílias a entenderem os papéis pedagógicos que podem ser aplicados no seio familiar e na escola e que trarão maior benefício para os pequenos. “Vamos ter condições de saber quais as abordagens que os profissionais das escolas precisam ter com esse público. Era um espaço que não tinha em lugar nenhum, é o primeiro do país. Acho que é uma iniciativa importante e vai contribuir bastante para o desenvolvimento de nossas crianças”, explicou.

A Central de Referência em Educação Especial está localizada na Rua Coronel Alexandrino, n° 301, no bairro Bosque. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h, e na sexta-feira das 8h às 12h.