Avião que caiu no Acre voava acima da capacidade e sem autorização

O avião que caiu nesta segunda-feira, 20, no Rio Taraucá, interior do Acre, tinha capacidade para somente 2 pessoas, mas voava com 3 ocupantes. O peso máximo de decolagem é de 725 quilos e o avião, um Cessna, tem apenas dois assentos. Além disso, a aeronave não tinha autorização para fazer operação de táxi aéreo.

O avião fabricado há 55 anos é registrado no nome de uma corretora de seguros e foi recentemente negociado. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade -CVA , da aeronave vence agora em junho.

Segundo testemunhas, o piloto teve um ferimento grave no rosto. “Estava o piloto, copiloto e um passageiro e nenhum sabe nadar. O piloto está pra não viver”, relatou uma testemunha.

Os bombeiros estão a caminho do local.