Caminhonete de prefeitura atola e está há quase 2 meses parada em ramal

Uma caminhonete modelo Toyota Hilux, que pertence à Secretaria Municipal de Jordão, interior do Acre, está parada desde novembro de 2023 em um ramal que liga o município à comunidade Novo Porto, no Muru.

O veículo foi adquirido por R$ 212 mil e entregue em setembro à Prefeitura do Jordão, mas já passa mais tempo parada do que a serviço da população.

O prefeito da cidade, Naudo Ribeiro (PDT), explicou que uma equipe da prefeitura foi até a comunidade Novo Porto, a 34 quilômetros do centro de Jordão, no fim do verão passado, quando durante o trajeto de volta foi surpreendida por uma chuva.

“Esse ramal é de muito difícil acesso até no verão, durante a chuva o ramal ficou muito ruim, a caminhonete acabou queimando o disco de embreagem, não sendo mais possível voltar com ela, pois o acesso até de quadriciclo é ruim. Mas ela não está abandonada, toda semana passa um funcionário da prefeitura para olhar. Inclusive nós vamos fazer uma casa em cima dela, de lona, por não ter mais condições de tirar esse carro até o próximo verão”, disse o prefeito.

Naudo Ribeiro lembrou que junto de Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, Jordão é um dos municípios mais isolados do Acre. Para chegar ao Jordão, o veículo saiu de Manaus, no Amazonas, e viajou de balsa pelo rio Madeira até desembarcar em Porto Acre. Por estrada, o carro chegou até Tarauacá, onde embarcou novamente até o destino final, Jordão. Todo o translado para a entrega do veículo demorou 27 dias.