Acreano viaja até o CE para pedir namorada em casamento na Praia de Iracema

Um acreano surpreendeu a namorada com um pedido de casamento na Praia de Iracema, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira, 22. O empresário Celso Lima e a advogada Maria Luiza Jucá, ambos de 26 anos, saíram da cidade de Rio Branco, no Acre, com destino a Fortaleza para aproveitarem as férias.

O casal está junto há oito anos, e Celso conta que já planejava o momento em que pediria Maria Luiza em casamento. Pelas redes sociais, ele pesquisou sobre como fazer o pedido e encontrou uma agência especializada em pedidos de casamento e organização de surpresas para casais.

O empresário contratou um letreiro iluminado com a frase “Casa Comigo?”, além de um fotógrafo para realizar os registros do momento. Já as alianças acompanharam Celso durante toda a viagem à capital cearense.

“Lá do Acre, eu pesquisei como fazer esse pedido. Aí encontrei o pessoal aqui nas redes sociais. Contratei para fazer a decoração e também contratei um fotógrafo para fazer o registro. As alianças vieram do Acre pra cá. Guardadinha no segredo”, contou.

O pedido de casamento foi feito no pôr do sol, e o noivo conta que sempre quis que o momento acontecesse na praia. Ele explica que a praia mais próxima de onde o casal mora fica no Peru, localizada a 1.500 quilômetros de distância.

“Eu queria fazer um negócio muito bonito e fazer o pedido na praia é muito diferente, porque a gente não tem praia lá no Acre. A praia mais perto fica no Peru. Antes de comprar as passagens para Fortaleza, eu já tinha interesse em fazer o pedido aqui na praia”, disse.

Para Maria Luiza, o pedido foi emocionante e a deixou sem palavras. A advogada também afirmou que a família do Acre ficou sabendo da novidade logo após o momento. “Ele me surpreendeu de uma maneira que eu jamais esperava. Foi tudo lindo, tudo perfeito, cada detalhe que ele pensou. O pessoal lá do Acre está sabendo agora, e é só felicidade. A ficha continua caindo, a emoção foi tão forte, mas tudo perfeito e ainda mais aqui”, compartilhou.

Celso e Maria Luiza ainda não têm uma data exata para a cerimônia, mas Celso explica que os dois irão se organizar e, em um ano, o casamento deverá ser realizado. O casal está em Fortaleza desde a última sexta-feira, 19, e ficará na cidade até sábado, 27.

Fonte: O Povo