Bombeiros sobem o Rio Tarauacá para resgatar passageiros de avião que caiu

Uma equipe com cinco bombeiros em voadeira e moto aquática sobem o Rio Tarauacá, em uma viagem que deve durar mais de 2 horas, para resgatar o piloto e as outras duas pessoas que estavam no avião que caiu nesta segunda-feira,20, dentro do manancial, no interior do Acre.

“No normal, levaria duas horas, mas o Rio está com pouca água, aí demora mais”, conta o subcomandante em exercício do Bombeiro de Tarauacá, 2° Tenente Monteiro.

O avião caiu próximo à Fazenda Santa Luzia, no município de Tarauacá e, segundo testemunhas, nenhuma das três pessoas a bordo sabe nadar. O piloto estaria com um grave corte no rosto.

Uma nota assinada pelo Coronel Charles Santos, Comandante geral dos Bombeiros, informa que os próprios passageiros, após pouso de emergência na água, acionaram a corporação para o atendimento necessário.

“Maiores informações sobre o caso serão repassadas após a chegada da equipe ao local do acidente”, cita a Nota.

A aeronave, com capacidade para duas pessoas, levava três.