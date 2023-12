Nova rede de academia deve assumir a Bluefit e manter sócios e funcionários

Uma nova rede de academia deve assumir o local deixado pela Bluefit, em Rio Branco, depois que a franquia anunciou o encerramento das atividades para os próximos 30 dias na capital acreana. A informação foi confirmada em apuração feita pelo ac24horas nesta quarta-feira, 27.

Entretanto, o novo nome e data de início dos trabalhos ainda devem ser divulgados nos próximos dias. As informações obtidas com exclusividade pelo ac24horas apontam que a nova academia deve manter o quadro societário e a mesma equipe de funcionários, não sendo esperada qualquer mudança drástica nos serviços oferecidos.

“Nenhum projeto vai ser parado, nem os projetos de expansão, só vai mudar a rede da academia. As pessoas que administram e o quadro de funcionários serão mantidos, a única alteração será a rede”, disse uma fonte próxima aos gestores da empresa ao ac24horas.

Segundo apuração da reportagem, a venda de 51% das ações da Bluefit para o grupo Mubadala Capital, com sede em Abu Dhabi, fez com que quesitos já acordados por franqueados com a Bluefit fossem revistos. Assim, o grupo árabe que hoje detém a maior parte do negócio passou a fazer novas exigências, fazendo com o que alguns franqueados não aceitassem as revisões e repensassem seu modelo de negócio. Portanto, além da unidade Bluefit em Rio Branco, unidades em Rondônia, Amazonas e até em São Paulo pularam fora do barco.