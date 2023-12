Duas mortes por afogamento são registradas na região do Vale do Juruá em 24 horas

Duas mortes por afogamento foram registradas nas últimas 24 horas na região do Vale do Juruá, sendo uma no município de Cruzeiro do Sul e outra em Marechal Thaumaturgo, onde o corpo ainda está desaparecido.

Ao ac24horas, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre informou que já registrou 12 casos de afogamento na região em 2023.

Em Cruzeiro do Sul, José Vitor Oliveira Martins, 26 anos, caiu em uma cacimba no dia 25 de dezembro e, por estar embriagado, não conseguiu sair, morrendo no local.

No outro caso, um homem pilotava uma embarcação e desapareceu no Rio Tejo, no município de Marechal Thaumaturgo. O Tejo é um dos afluentes do Rio Juruá Juruá. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a Marechal Thaumaturgo na tarde desta quarta-feira, 27, para fazer buscas. Se o corpo for encontrado, sobe para 13 o número de mortes por afogamento na região este ano.

Conforme o comandante em exercício do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Tenente Rosenildo Pires, este período requer atenção na navegação. “O colete salva-vidas é fundamental na navegação”, cita o militar.