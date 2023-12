Obras de construção da nova maternidade Marieta Cameli avançam com concretagem de lajes

Foto: Luy Andriel/Seop

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), acompanha de perto a primeira etapa da construção da nova maternidade de Rio Branco. Nesta semana, a obra avançou com os serviços de concretagem de lajes e vigas.

De acordo o diretor de Execução e Fiscalização da Seop, Denis Amorim, a equipe de engenharia inspeciona diariamente a obra visando assegurar celeridade e eficiência nos serviços.

“O nosso objetivo é que ao final da obra tenhamos uma estrutura que atenda às gestantes de forma ainda mais digna, confortável e salubre. O governo tem se empenhado para garantir mais esta obra importante para a população”, ressaltou.

No domingo, 31, se completam 150 dias decorridos desta obra desde a assinatura da ordem de serviço. Nesta primeira etapa da obra, as fundações já foram concluídas e os primeiros blocos estão na fase de concretagem da laje.

A engenheira civil Adryele Araújo, da empresa responsável pela obra, relatou que a obra segue criteriosamente o cronograma.

“Hoje estamos fazendo a concretagem de laje do Bloco C, que tem cerca de 430 m2. Já fizemos a concretagem do Bloco B, que tem aproximadamente 900 m2, e no próximo mês faremos do Bloco A, concluindo as primeiras lajes. Estamos dentro do prazo para entregar a primeira etapa da obra ainda em 2024”, informou.

Após a etapa de concretagem de lajes e vigas, os serviços continuam com as vedações, as alvenarias, os rebocos e as instalações elétricas e hidráulicas. A obra vem gerando postos de trabalho para os operários da construção civil.

“Já tem três meses que estou trabalhando nesta obra. São 25 anos que atuo nesses serviços em que tiro o meu sustento e o da minha família. É muito importante o governo gerar emprego para nós”, comemorou o operário Manuel de Oliveira Rosa.