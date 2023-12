Mais de 500 donos de lotéricas apostam R$ 200 mil na Mega

“Esse ano foi muito difícil e mudou o sonho da viagem. Antes, a gente queria ir para as ilhas Maldivas, mas agora a gente quer se libertar, ter uma estabilidade financeira melhor e pagar as contas que ficaram acumulando”, disse Gisana dos Reis, vice-presidente do Sindicato dos Lotéricos de Goiás (Seloesgo) e dona de uma lotérica no Parque Amazônia, em Goiânia.

Gisana explicou que, ao todo, 540 lotéricos vão participar de um bolão com 20 dezenas. Esse é o número máximo de números por aposta, que nesse caso custa mais de R$ 193 mil cada. Além disso, eles investiram também em outras apostas de numerações variadas.

Para chegar ao valor e quitar as apostas, o grupo juntou dinheiro desde fevereiro deste ano. Cada um investiu R$ 200 por mês. Ao longo do ano, os lotéricos participaram das loterias especiais, como lotofácil e dupla sena. E eles tiveram sorte em 2023, faturando R$ 25 mil na lotofácil.



Uma aposta com 20 números jogados tem a probabilidade maior de vencer com todos os acertos, é uma chance em 1.292. Com 6 números, a chance é de uma em 50.063.860.